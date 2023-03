Pèche-Infrastructures : Joal doté d'un centre de transformation de produits halieutiques Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye, a inauguré, samedi, à Joal, un centre de transformation des produits halieutiques d’un coût total 555 millions de FCFA, nous informe l'APS.

Construite sur une superficie de 6.227m2, l’infrastructure dénommée’’ Taan bi’’ comprend 4 hangars avec des fours, des magasins de stockage, un bâtiment administratif, un service médical et une pouponnière, constate l’Agence de Presse.



“Ce centre est venu à son heure, parce qu’il participe à l’amélioration de la qualité des produits halieutiques et pourrait aider les femmes transformatrices à labelliser leurs produits’’, a estimé le ministre.



Le choix de Joal pour abriter cette infrastructure construite par le Conseil sénégalais des Chargeurs (Cosec) ‘’n’est pas fortuit, car Joal abrite l’un des plus grands ports de pêche artisanale du Sénégal'', a indiqué Papa Sagna Mbaye.



Selon, le ministre des Pêches et de l’Economie maritime ‘’Joal est un hub, où quelque 30 000 tonnes de poissons séchés et autres produits halieutiques sont transformés chaque année, pour une valeur de 32 milliards de FCFA’’



