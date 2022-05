Pêche : Lancement du projet de renforcement de la filière coquillage

Dans un document, la Fao renseigne que quatre grands groupes de produits de la pêche sont exploités commercialement au Sénégal. «Il s’agit des poissons, des crustacés, des céphalopodes et des coquillages. Quoique perfectible, l’application des mesures sanitaires aux filières poissons, crustacés et céphalopodes au Sénégal est considérée acceptable, permettant au pays d’exporter ces produits sur le marché régional et international. Il n'en est pas de même pour les coquillages, objet du présent projet », explique la Fao.



Ce projet est très pertinent au regard de la Fao car il permettra l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques sanitaires pour assurer la salubrité des coquillages suite de la mise en œuvre d’un programme national de surveillance et de certification, adapté aux besoins du Sénégal, mais reproductible dans plusieurs pays de la sous-région. Le projet permettra également l’utilisation d’une approche collaborative et interdisciplinaire, impliquant plusieurs partenaires publics et privés; sensible au genre ; et axée sur les liens entre la santé des consommateurs, la protection de l’environnement, la promotion du commerce, le bien-être socio-économique des opérateurs privés, notamment des femmes collectrices des coquillages.



Les actions spécifiques prévues dans ce projet envisagent le développement, la mise en œuvre et la diffusion de mesures sanitaires pour garantir la salubrité des coquillages destinés à la consommation humaine selon le code d’usage préconisé par le Codex Alimentarius.



La Fao souligne que les produits et les résultats de ce projet au Sénégal qui sert de modèle pourront être partagés par la promotion de la coopération sud-sud avec les pays de la sous-région (Mauritanie, Cote d’Ivoire, Guinée, Bénin, Gambie, Gabon).

Ce projet s’inscrit dans le cadre stratégique 2022 - 2033 de la Fao, dans la politique d’égalité du genre (2022-2030). Le projet s’aligne à la fois sur les priorités nationales, telles qu’accordées entre le Gouvernement du Sénégal avec le cadre de programmation pays établissant la coopération avec la Fao.



«Le projet contribuera au développement de la pêche et de l’aquaculture qui a toujours représenté une priorité dans Le Plan Sénégal émergent (Pse) qui structure la politique économique et sociale actuelle du gouvernement a pour vision « Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit », note la Fao.

Adou FAYE



Le projet « Renforcement de la filière coquillage au Sénégal à travers la mise aux normes sanitaires et phytosanitaires (Sps) afin de promouvoir la sécurité sanitaire des coquillages et leur accès aux marchés régional et internationa», a démarré ses activités en mars dernier. D'une durée de trois ans, il est piloté par la Fao.