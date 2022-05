Pêche illégale : 39 pirogues en détention en Guinée

Encore des pêcheurs sénégalais dans les filets des garde-côtes des pays voisins ! Depuis une semaine, 39 pirogues sénégalaises sont aux arrêts en Guinée, leur matériel confisqué. Les pêcheurs ne disposeraient pas de licences de pêche. Ils croupissent toujours dans les geôles, car devant payer 3 millions FCfa par pirogue. Les faits sont survenus depuis une semaine.



Des pêcheurs sénégalais à bord de 39 pirogues, sont aux arrêts en République de Guinée. Ces pêcheurs artisanaux seraient entrés frauduleusement dans les eaux territoriales guinéennes, car ne disposant pas de licences de pêche en bonne et due forme. Depuis lors, l’inquiétude a gagné leurs proches sur place. Les contrevenants se sont vus infliger une amende de 3 millions FCfa par pirogue.



Les collègues de ces pêcheurs se disent d’autant plus inquiets que la Guinée est entre les mains d’une junte militaire. Face à cette impasse, les pêcheurs de Mbour en appellent à la diligence des autorités de notre pays, pour un retour de leurs collègues sains et saufs. Ils ont indiqué avoir écho de mauvaises conditions de détention de leurs collèguesn qui seraient mal nourris. L’Etat guinéen a fixé le prix de la licence à 475 mille FCfa. Pour l’instant, des négociations sont en cours pour revoir le montant des amendes individuelles, mais elles n’ont pas encore abouti, nous renseigne-t-on.















