Pêcheurs vs. Policiers à Mbour : Deux ans requis contre les personnes interpellées

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020

Le procureur a requis 2 ans, dont 1 mois ferme contre les personnes interpellées dans l'affaire des pêcheurs et des policiers à Mbour.



Ces individus ont tous nié être mêlés de près ou de loin à cette affaire.



En effet, seules deux personnes parmi les quatorze sont des pêcheurs. Le reste ce sont soit des marchands ambulants soit des commerçants.



Pour rappel, le 23 décembre dernier, une manifestation avait éclaté entre policiers et populations. Ces dernières protestaient contre la construction d'un quai de pêche à Mbour.

