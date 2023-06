Pédophilie : Le quadragénaire frottait son sexe sur celui de mineures et filmait les scènes EnQuete-Le sieur Diamé Ndiaye est dans de beaux draps. En effet, le célibataire âgé de 41 ans a été jugé pour pédophilie et détournements de mineures. Il est accusé d’avoir effectué des attouchements sur deux filles de 8 ans et d’avoir frotté son sexe sur celui de enfants

Devant la barre du tribunal de grande instance statuant en matière criminelle, les filles mineures sont revenues sur les faits. Selon A. Coulibaly, le prévenu les avait envoyées, elle et sa sœur M. Coulibaly, lui acheter des cigarettes. En cours de route, il les avait rattrapées et entrainées dans un bâtiment en construction. Là, sous la menace d’un couteau, il les avait sommées de se déshabiller avant de faire de même.



Selon la fillette, son bourreau a effectué des attouchements sur son corps avant de coucher sur elle. La fille ajoute que c’était la troisième fois que l’accusé agissait ainsi et à chaque fois, un liquide gluant sortait de son pénis.



M. Coulibaly, à son tour a confirmé les propos de sa sœur A. coulibaly, avant d’ajouter que le mis en cause les obligeait à se filmer l’une après l’autre. D’ailleurs, ce sont ces vidéos et photos prises avec le téléphone du prévenu qui ont conduit à son arrestation.



En effet, Marième Coulibaly, la tante des filles, est tombée sur les vidéos et photos obscènes, alors que l’accusé lui avait prêté son téléphone. Cette dernière en manipulant le portable est tombé sur les images. Aussitôt, elle a avisé les parents des filles qui, à leur tour, ont saisi la gendarmerie.



Face aux accusations accablantes des 2 fillettes, le prévenu s’est défendu en prétendant qu’il était sous le coup de l’alcool et que ce sont les jeunes filles qui l’ont provoqué. Il a déclaré que les filles l’ont trouvé couché, l’ont déshabillé et ont joué avec son sexe jusqu’à ce qu’il éjacule. Puis, il a nié avoir embrassé les filles.



Mais, cela n’a pas empêché le représentant du parquet de requérir 10 ans d’emprisonnement à l’encontre de l’accusé. Car, a-t-il déclaré, même si le viol est écarté par l’absence de pénétration, le simple fait d’avoir touché les parties intimes d’une mineure constitue un crime. C’est ainsi qu’il a déclaré les faits constants.



La défense, qui a demandé un examen psychiatrique et une prise en charge sanitaire pour son client, a demandé une application bien vaillante de la loi. L’affaire est mise en délibérée pour le 7 juillet

