Pédophilie et détournement de mineure: Un Directeur d’école écope de 7 ans de réclusion criminelle B. Ba, directeur d’école à Diourbel, a été condamné, ce lundi, à une peine de réclusion criminelle de sept ans pour actes de pédophilie, de détournement et de corruption d’une mineure.

La chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel a reçu la constitution de partie civile de Ndiogou Niang, représentant légal de la victime, sa fille.



D’après Aps, le désormais ex-directeur de l’école publique élémentaire du village de Ndock doit également payer 3 millions de francs CFA à la partie civile pour dommages et intérêts.



Le 12 mai, 2021 Ndiogou Niang s’est rendu à la brigade de gendarmerie de Mbacké pour dénoncer B. Ba, auquel il reproche d’avoir abusé sexuellement de sa fille âgée de 15 ans.



Le ministère public a requis une peine de dix ans de réclusion criminelle contre l’accusé.



Devant le tribunal, l’accusé a contesté l’aveu qu’il a fait à la gendarmerie et devant le magistrat instructeur. Il avait reconnu, devant eux, avoir entretenu trois fois des rapports sexuels avec la fille mineure.



