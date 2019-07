Pédro Diouf, fils de Abdou Diouf : « Papa est très, très affecté par le décès d’Ousmane Tanor Dieng » L’on n’a pas encore entendu le témoignage de l’ancien chef de l’Etat, Abou Diouf, mais son fils, Cheikh Makhtar Diouf dit Pédro, a réagi au décès de Ousmane Tanor Dieng, ce lundi, sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

« Papa est très, très affecté par le décès d’Ousmane Tanor Dieng. C’est lui-même qui m’a appelé ce matin. Mais au son de sa voix, on comprenait toute sa douleur et toute sa tristesse. Il nous a toujours dit 'Ousmane c’est votre grand frère' et l’on toujours considéré comme tel. C’est un grand homme d’Etat, d’une grande élégance qui est parti », a dit le fils de l’ancien chef de l’Etat.

