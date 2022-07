Peinant à digérer son arrestation et sa détention préventive : Mame Diarra Fam va ester en justice contre l’Etat du Sénégal La parlementaire Mame Diarra Fam ne digère toujours pas son arrestation et sa détention préventive, suite au rassemblement interdit de YAW, le 17 juin passé. D’ailleurs, d’après emedia.sn, la députée compte ester en justice contre l’État du Sénégal.

Hier, à son domicile à Guinaw rail nord où elle recevait ses sympathisants, la responsable libérale a déversé toute sa colère sur Macky Sall et son régime. « Nous sommes arrivés à un moment très crucial de l’histoire de notre pays.



Macky Sall veut aller aux élections législatives avec des listes qu’il pense affaiblies. Il veut le faire sans se salir les mains. Il utilise l’administration, mais aussi le Conseil constitutionnel pour écarter les ténors investis sur la liste majoritaire de Yewwi Askan Wi.



Mais c’est sans compter avec la détermination du peuple qui lui a tourné le dos. Je peux vous assurer que la liste des suppléants de YAW va lui infliger une cinglante défaite qui va briser tout son rêve de 3e candidature », a-t-elle clamé.



