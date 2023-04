Pèlerinage à La Mecque 2023: Le prix du package fixé à 3 millions 950 mille FCfa Le prix du package pour les besoins du pèlerinage à La Mecque a été fixé cette année à 3 millions 950 mille F Cfa. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall a fait l’annonce, ce vendredi. Ce prix a été rendu public à l’issue d’un conseil interministériel, tenu sous la présidence du Premier ministre Amadou Bâ, en présence des voyagistes privés et du président de la Délégation générale au pèlerinage à La Mecque.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023

«Le prix du package était estimé à 4 millions 200 mille francs CFA, mais sur la volonté du chef de l’Etat, il nous a demandé de faire le nécessaire pour que ce montant soit ramené à 3 millions 950 mille francs CFA afin que le pèlerinage soit mieux démocratisé», a dit la patronne de la diplomatie sénégalaise.



Aissata Tall Sall rappelle que le Royaume d’Arabie Saoudite a accordé cette année un quota de 12 860 pèlerins au Sénégal, dont les 11 000 seront convoyés par les voyagistes privés, la Délégation générale au pèlerinage à La Mecque est appelée à prendre en charge le reste, c’est-à-dire 1860 pèlerins.



«Le jour d’Arafat étant prévu le 27 juin 2023, les inscriptions au Sénégal sont prévues pour démarrer le 11 avril et se terminer le 15 mai. C’est sur la base de cette répartition que le délégué général s’est rendu aux lieux saints de l’islam pour engager les négociations avec les autorités saoudiennes», indique-t-elle.



