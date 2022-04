Pèlerinage à Rome : 350 chrétiens attendus en Terre sainte à partir du 24 août, après deux reports Après deux reports successifs à cause de la pandémie de Covid 19, le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté, Rome et Lourdes, aura lieu cette année. L’édition 2022 est prévue du 24 août au 13 septembre 2022. Comme dans les précédentes éditions, 350 pèlerins catholiques seront convoyés en Terre sainte par le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec). Les inscriptions ont démarré hier jeudi 31 mars au siège du Cinpec.

«Le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec) porte à la connaissance de la communauté catholique du Sénégal et des hommes et des femmes de bonne volonté que le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté sera organisé du 24 août au 13 septembre 2022, sur l’itinéraire DakarTerre Sainte-Rome-LourdesDakar», a informé un communiqué rendu public, où le comité explique la procédure à suivre.

Lequel annonce que thème de l’édition 2022 est «Pèlerins de la synodalité : artisans de communion de solidarité et de mission». Le texte souligne que le prix par personne est fixé à 2.700 000 Fcfa. «Ce montant est à verser en espèces ou par chèque certifié, en une seule fois au compte bancaire intitulé pèlerinage national catholique. Le nombre de places est limité, les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée des demandes et clôturées dès que le quota de 350 inscrits sera atteint», a précisé la note



Pour l’inscription, il faut présenter selon le texte : la quittance de la banque justifiant le versement intégral du prix exigé. Un passeport valide au moins jusqu’en mars 2023, quatre photos d’identité en couleur sur fond blanc, pour les différents visas, un extrait de baptême ou tout autre document attestant de la catholicité du candidat au pèlerinage.



Il rappelle que pour les salariés, il faudra «les 3 derniers bulletins de salaire, une attestation de travail, une décision de congé ou une autorisation d’absence de l’employeur pour la période du pèlerinage et une carte Ipres ou une attestation d’affiliation».



Pour les retraités, il faut «la carte du Fnr ou de l’Ipres et les trois derniers bulle tins de pension».

