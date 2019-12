Pèlerinage à la Mecque : Les voyagistes privés cherchent des solutions définitives à leurs problèmes»

La Fédération du patronat des agences de voyage du Sénégal voit le jour. En assemblée générale, ce mardi, les membres de cette nouvelle structure ont porté leur choix sur Palla Mbengue, patron de Lébougui-voyage Tours. « Nous avons créé une plateforme qui va nous permettre de mettre nos données et de définir une feuille de route mais aussi régler tous nos problèmes par rapport à nos partenaires. Les assureurs, les banquiers, les compagnies aériennes et la délégation générale au pèlerinage parce que les 80% de nos membres, ce sont des voyagistes privés au pèlerinage », a soutenu le président nouvellement élu.



Palla Mbengue d’indiquer : « Nous sommes purement professionnels. La Fédération regroupe les agences de voyages qui ont la licence du ministère du Tourisme. Aujourd’hui, 27 d’agences ont déjà adhéré. Les autres n’ont pas encore l’information. C’est pourquoi nous allons faire en sorte d’amasser le maximum de voyagistes privés »



. Réconcilier les voyagistes privés et la Délégation générale au pèlerinage



Par ailleurs, le président s’est exprimé sur les problèmes existants entre les voyagistes privés et la délégation générale. « Nous avons fait beaucoup de réunions pour les réconcilier et ce depuis plusieurs semaines. Il n’y a pas de fronde, il y a eu des incompréhensions. Une commission a été déjà mise en place pour discuter avec les parties et je peux dire qu’à 95% des doléances ont été acceptées ». Avant de faire savoir : « Il y a eu beaucoup de manquements dans l’organisation du pèlerinage et le délégué général a mis en place un comité consultatif. Aujourd’hui, il y a des problèmes mais nous les acteurs, nous allons nous asseoir au tour d’une table pour le régler. Je suis un médiateur et je suis dans mon rôle ».



