Pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté : 400 pèlerins à convoyer par deux vols spéciaux pour Tel Aviv, ce 23 août Les catholiques sénégalais amorcent la dernière des préparatifs du pèlerinage aux lieux saint de la chrétienté. Quatre cents (400) pèlerins sénégalais seront convoyés, sans escale, par deux vols spéciaux de Dakar à Tel-Aviv, en Israël, ce 23 août 2023. L’annonce a été faite hier, mardi 22 août, par Mgr Paul Abel Mamba, président du Comité interdiocésain national des Pèlerinage catholiques (CINPEC), à l’occasion d’une conférence de presse, tenue au collège Sacré-Cœur. Constituant un moment de ressourcement, selon Mgr Mamba, ce pèlerinage va permettre aux fidèles de séjourner dix (10) jours en Israël, cinq (05) jours à Rome et cinq (05) jours à Lourdes ; soient au total trois (03) semaines. A cet effet, Mgr Mamba a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour que le pèlerin fasse un bon pèlerinage.

«Les pèlerins quitteront notre pays demain (ce mardi, ndlr), le 23 août, en direction de Tel-Aviv. Ils seront convoyés à travers deux vols spéciaux, sans escale, de Dakar à Tel-Aviv, en Israël», a annoncé, face la presse hier, mardi 22 août 2023, Mgr Paul Abel Mamba, président du Comité interdiocésain national des Pèlerinage catholiques (CINPEC), tout en assurant que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux pèlerins de faire un bon pèlerinage. «Toutes les dispositions sont prises pour que le pèlerin fasse un bon pèlerinage», a-t-il affirmé.



Le président du CINPEC a profité de cette occasion pour adresser, au nom de tous les Evêques du Sénégal, des remerciements à l’endroit de tous ceux qui ont soutenu cette entreprise. Et de déclarer : «Au nom des Evêques du Sénégal, dont je suis le représentant, je voudrais remercier les ambassadeurs d’Israël au Sénégal, d’Italie au Sénégal et notre ministère de tutelle qui n’a ménagé aucun effort pour que nous puissions faire un bon pèlerinage, en nous aidant à nous munir de tous les dispositifs qui nous permettent de faire ce voyage dans de meilleures conditions.»



Revenant sur l’événement religieux proprement dit, il souligne que «Le pèlerinage, est une occasion de ressourcement qui va nous donner de séjourner dix (10) jours en Israël, cinq (05) jours à Rome et cinq (05) jours à Lourdes ; soit trois (03) semaines. Cette première sera accentuée par des visites de sites où Jésus a vécu et a souffert et il est mort ressuscité», a expliqué le président le président du Comité interdiocésain national des Pèlerinage catholiques (CINPEC).



Poursuivant son propos, Mgr Paul Abel Mamba a ajouté que «Cette étape sera suivie de celle de Rome, avec un séjour de cinq (05) jours, où les pèlerins auront l’occasion de vivre les réalités de l’Eglise universelle, en rencontrant le Pape François, au cours d’une audience. Ce sera aussi l’occasion de célébrer dans ce lieu où sont enterrés les colons de l’Eglise, à la Basilique Saint-Pierre, à la Basilique Saint-Paul, et de visiter la Cathédrale du Pape Saint-Jean du Latran».



Enfin, «Après ces cinq (05) jours à Rome, nous irons à Lourdes, sanctuaire mariale, où les pèlerins auront l’occasion de saluer la vierge Marie, la mère de l’Eglise, et auront l’occasion de communier par la grâce pour notre pays et tous ceux qui nous ont conspué d’intentions», a conclu Mgr Mamba.

