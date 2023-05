Pèlerinage de Popenguine : Les fidèles prennent d’assaut la ville de la vierge Marie

Situé à 70 km au sud de la capitale sénégalaise, dans le département de Mbour, le lieu saint accueille tous ans, lors du lundi de Pentecôte, les pèlerins chrétiens d'une importance majeure. La 135ème édition de ce pèlerinage marial voit déjà la présence massive des milliers de fidèles catholiques venus de l'Afrique de l'Ouest pour se recueillir et exprimer leur dévotion.



La particularité de ce pèlerinage réside non seulement dans sa ferveur religieuse, mais aussi dans la marche solennelle des fidèles de Dakar à Poponguine. Ce trajet de plusieurs kilomètres, parcouru à pied par les pèlerins, est empreint de dévotion et de prières, symbolisant un acte de foi profonde.



Ce lieu saint et de confession est également célèbre pour sa Vierge noire, une statue vénérée par les fidèles. En 1992, lors de sa visite pastorale au Sénégal, le pape Jean-Paul II a béni la statue de la Vierge Noire, conférant ainsi au sanctuaire le titre de basilique mineure. Cette reconnaissance papale a considérablement renforcé le statut de la basilique et a ravivé la tradition du pèlerinage marial annuel.



La basilique de Poponguine est devenue un symbole de dévotion et de foi pour les fidèles catholiques du Sénégal et de la région de l'Afrique de l'Ouest. Le pèlerinage marial attire chaque année une foule de croyants qui viennent prier, se repentir et chercher des bénédictions. Les fidèles se rassemblent autour de la basilique pour participer à des célébrations religieuses, des processions et des moments de recueillement.



L'atmosphère actuelle à Poponguine est empreintée par une spiritualité, de chants, de prières et de partage. Les pèlerins font preuve d'une dévotion fervente et d'un engagement profond envers leur foi, créant ainsi une communion spirituelle unique entre eux.



Au-delà de son importance religieuse, le pèlerinage marial de Poponguine revêt également une dimension sociale et culturelle. Il constitue un moment privilégié pour les fidèles de se retrouver, de renforcer les liens communautaires et de célébrer leur identité catholique commune.