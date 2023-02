Pèlerins nigérians sur le chemin de Kaolack, tués au Burkina : Ouagadougou tempère et ouvre une enquête

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2023 à 11:35

Les autorités du Burkina on cherché à rassurer le Nigéria dans cette affaire. « Le Gouvernement voudrait rassurer la partie nigériane qu’aucune information, ni plainte officielle n’a été enregistrée jusqu’à ce jour, cependant des enquêtes sont ouvertes pour élucider cette affaire. Pour ce faire, le Gouvernement du Burkina Faso souhaiterait l’accompagnement de la partie nigériane pour mener à bien cette enquête », souligne un communiqué du gouvernement burkinabé. Qui ajoute qu’ « en outre, le ministère voudrait relever que lorsque les Autorités burkinabé ont été saisies de l’initiative de ce voyage des pèlerins, les services compétents ont formellement déconseillé d’emprunter cet axe, au regard des risques élevés d’attaques terroristes dans cette zone du territoire national ».



En effet, souligne "Le Témoin", cet axe enregistre fréquemment des incidents terroristes, notamment des attaques d’engins explosifs improvisées et des embuscades contre les Forces de défense et de sécurité. Le Gouvernement du Burkina Faso tient à attirer l’attention de la communauté internationale, sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes qui s’attaquent aux convois civils, érigent des postes de contrôle suivis parfois d’assassinat de passagers civils. La perfidie dont ils font usage, les amène à porter les uniformes des Forces de Défense et de Sécurité, selon le gouvernement du Faso. Qui a rappelé le cas récent d’enlèvement et de tuerie perpétrés par des groupes armés terroristes sur 16 voyageurs civils sur l’axe Banfora-Mangodara, dans la région des Cascades, le 30 janvier 2023.

Ndèye Fatou Kébé