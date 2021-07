Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pendant que Messi triomphait à la Copa America, Cristiano Ronaldo inaugurait un hôtel à New York Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Pendant que Léo Messi remportait la Copa America, Cristiano Ronaldo était occupé à étendre son empire dans un bizness qu’il développe depuis quelques années…



Lionel Messi a enfin réalisé son rêve : remporter un trophée avec l’Argentine. Dans la nuit du dimanche 11 juillet, son équipe s’est défaite du Brésil de Neymar, pour s’offrir un tout 1er sacre depuis 28 ans. Et le capitaine de l’Albiceleste n’est pas étranger à ce sacre, puisqu’il a réalisé un tournoi tout bonnement canon. Les chiffres vont d’ailleurs dans ce sens, puisqu’il a été impliqué sur 9 buts (4 buts et 5 passes décisives) durant cette campagne. “ Les gars ont tout donné et je ne peux pas être plus fier d’avoir la chance d’être capitaine de ce groupe spectaculaire ”, a-t-il déclaré sur Instagram, au lendemain du titre.

CR7 ouvre un nouvel hôtel



Connu pour être l’un des duels les plus légendaires de l’histoire du sport, le face-à-face entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo a de nouveau été mis sur la table, puisque l’Argentin a remporté son 1er titre international 5 ans jour pour jour après l’Euro glâné par CR7 avec le Portugal. Malheureusement sur cette édition 2021, le Lusitanien n’a pas connu un sort aussi favorable, puisqu’il fut éliminé dès les 8ème de finale par la Belgique. D’ailleurs, pendant que le Blaugrana se dirigeait tout droit vers son titre, le joueur de la Juventus faisait une grande annonce, sur un plan bien plus entrepreneurial (alors qu’il y a quelques moi encore il semblait en difficulté), officialisant l’ouverture de son hôtel à New York, sur Times Square.



“Quelle date magique, le 07.07 pour vous présenter mon nouvel hôtel Pestana CR7 Times Square, à New York”, écrivait-il sur Twitter. Une date donc bien choisie pour agrandir sa chaîne hôtelière alors qu’il a déjà ouvert des structures à Madrid, Lisbonne ou Funchal sur son île natale de Madère. Côté prix, il vous faudra compter 77 euros pour une nuit minimum. Des tarifs plutôt accessibles au vu de l’emplacement de l’établissement, qui dispose d’une salle de sport et de salles pour les clients souhaitant organiser des réunions d’affaires.



Les fans du natif de Madère pourront également profiter d’un hall d’hôtel à son effigie… Reste désormais à CR7 à ouvrir l’établissement de Manchester qui était prévu pour 2023, avant que la crise sanitaire due à la Covid-19 ne passe par là, et ralentisse – ou mette un terme – bien des projets…



