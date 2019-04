Pensez à l’huile essentielle d’encens en cas de rides, morsures d’insecte ou cicatrices

L’huile d’encens est extraite de la gomme ou de la résine de l’encens ou encore des arbres Oliban, dont le nom scientifique est Boswellia Carteri. Cette huile possède une senteur épicée avec une touche de citron et de miel. Lorsque vous apprendrez tous ses bienfaits, vous ne voudrez plus vous en passer ! Mais nous en avons dénichez 3 qui vous aideront a traiter vos problèmes de peau.



1- Enlève les cicatrices

C’est une propriété intéressante de l’huile d’encens et puisque la santé de la peau et les effets anti-âge sont des sujets tellement recherchés ces derniers jours, cette huile essentielle est devenue encore plus importante ! Lorsqu’elle est appliquée par voie topique ou est inhalée, cette huile peut atténuer plus rapidement les cicatrices suites aux marques laissées par des furoncles, de l’acné et de la varicelle sur une peau décolorée. Ceci inclut également la disparition des vergetures, des marques de chirurgie et des cellulites associées à la grossesse et à l’accouchement.



Pour donc se débarrasser des problèmes sus-cités, mélangez de l'huile d'encens avec de l'huile de coco et frottez la mixture sur vos cicatrices. Laissez agir. Après plusieurs applications, vous remarquerez que vous cicatrices seront beaucoup moins prononcées.



2- Traite les piqûres et morsures d'insectes

Si votre peau est rouge, vous démange et pique, appliquez quelques gouttes d'huile essentielle d'encens sur la zone affectée et frottez doucement.



3- Fait disparaitre les rides

Pas besoin désormais de recourir à des injections de Botox ou d'utiliser des tonnes de crèmes antirides pour vous débarrasser des rides. Il vous suffit de mélanger de l'huile essentielle d'encens avec des feuilles de lavande et d'appliquer la mixture sur votre visage le matin et le soir. Laissez agir quelques minutes et rincez à l'eau tiède.















afriquefemme.com