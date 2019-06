Pensions et salaires du mois de juin: Les paiements débutent mercredi et jeudi prochain

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 21:50

Le Cellule de communication du Ministère des Finances et du Budget a joint Leral, d’un communiqué pour informer sur les paiements des pensions et des salaires du mois de juin 2019.







Ainsi, il a été révélé que c’est sur instruction du Président de la République, Macky Sall que le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a demandé aux services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de procéder à partir du mercredi, au paiement des pensions du mois de juin 26 et des salaires à compter du jeudi 27 Juin 2019.







