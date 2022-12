Pénurie d’eau Au Cap Manuel : Les détenus exposés à des risques d’épidémie Haro à la prison du Cap Manuel de Dakar ! Une pénurie d’eau a plongé les détenus depuis bientôt quinze jours dans une situation indescriptible laquelle favorise, d’après une source de dakarposte, des risques d’épidémie et de toutes autres maladies liées à la saleté. Le Grand Panel

«Cette situation suscite déjà beaucoup d’inquiétude. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, cette privation dure une semaine. Ce qui est grave, nous ne sentons aucune intervention ponctuelle des autorités pour pallier cette carence d’eau et je crains, compte tenu de la promiscuité entre autres, une explosion de maladies ».



Certaines toilettes de cellules ne peuvent être vidées, pour ainsi dire qu'il y'a une accumulation des odeurs... Bref, au stade actuel, rien n’est encore fait alors que le nombre de détenus ne fait qu’augmenter jour après jour. Ce qui met en péril la vie des détenus», d’après la même source.



Elle ajoute que les détenus se contentent de bouteilles d'eau minérale envoyées par des parents, amis... pour s’hydrater, cuisiner, se laver et aller aux petits coins.



Nos tentatives de joindre les responsables de ce lieu de privation de liberté aux fins de recueillir leur version sont restées sans réponse.



