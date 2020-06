Pénurie d’eau: La Directrice de Sen’Eau rassure et explique les raisons…

La pénurie d’eau qui frappe de nombreux quartiers de Dakar depuis des jours, serait liée aux intempéries du week-end dernier, d’après la Directrice générale de Sen’Eau, Jany Arnal. Elle a fait cette déclaration hier au cours d’une visite de chantiers dans la zone de Thiès, en compagnie du Dg de la Sones, Charles Fall, informe "Le Quotidien".



« Aujourd’hui, toutes les productions fonctionnent comme elles n’ont jamais fonctionné, c’est-à-dire au maximum. Nous avons toutes les usines, tous les forages qui fonctionnent avec zéro panne », a déclaré la Directrice générale de Sen’Eau, Mme Jany Arnal.



Par rapport à ce que certains considèrent comme un mauvais départ de leur entreprise, rapportent nos confrères, elle tente de rassurer les Sénégalais. Elle dit : « Mais croyez-moi, les travaux d’urgence ont été lancés dès le mois de février, les usines ont été entretenues, les ouvrages qui méritaient des travaux ont été faits et les équipes ont été équipées pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais, que ça soit sur les réseaux d’eau potable ou sur les usines. On est bien conscient qu’on est là pour amener plus d’eau avec tous les efforts qu’on peut faire pour pouvoir amener l’eau et avec toute la technicité ».



Selon elle, les perturbations de ces derniers jours sont dues au fait qu’ils ont eu «malencontreusement», des problèmes de défaillance dus aux intempéries du week-end dernier.



Mais, dit-elle, « aujourd’hui il y a plus de 1 200 collaborateurs qui sont jour et nuit sur les réseaux, sur les usines, sur les forages pour faire en sorte que tout fonctionne bien et amener le plus d’eau. Parfois les intempéries sont contre nous. On a connu le week-end dernier des orages, du vent, de la pluie. Comme on a beaucoup d’installations électriques, mécaniques, électroniques, il arrive aussi qu’elles tombent en panne ».



D’ailleurs, elle garantit qu’aujourd’hui le délai est respecté, les usines sont « excellemment entretenues avec tout le matériel, le stockage nécessaire ».