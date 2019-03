Pénurie d'eau à Dakar: Les assurances de la SDE Dans un communiqué qui nous est parvenu, la SDE informe que des perturbations seront notées dans la distribution de l'eau dans Rufisque, Dakar et sa banlieue. La raison, des travaux de réparations entamés ce matin d'une fuite sur la conduite principale du lac de Guiers, provoquée par l'entreprise CGCC à hauteur de Mekhé région de Louga et Thiés. Toute fois, elle rassure que des camions seront préposés pour assister les populations qui seront affectées par cette pénurie d'eau. Il faut signaler, que la capitale avait beaucoup souffert des problèmes d'eau ces derniers temps, d'ailleurs certains quartiers étaient restés plus de 6 mois sans la moindre goutte d'eau dans les robinets. Une nouvelle qui est loin de rassurer les Dakarois.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 18:48



