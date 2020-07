Pénurie d’eau à Keur Mbaye Fall: Le quartier rue 10 de cette localité appelle au secours

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 18:31

Les populations de Keur Mbaye Fall, précisément celles du quartier rue 10, vivent depuis trois jours un calvaire de pénurie d’eau. Une seule goutte d’eau, dénonce-t-on, ne coule des robinets depuis samedi dernier.



Ainsi, les habitants se rabattent chaque jour sur les différentes pompes publiques et sur les puits pour trouver ce liquide précieux. Et c’est un vrai calvaire que vivent ces populations fatiguées et abandonnées à leur triste sort. Ces derniers ne savent plus où se donner de la tête.



« Cela fait presque trois jours que notre quartier est privé d’eau, le liquide précieux est devenu introuvable », témoigne un interlocuteur. Une situation qui a occasionné un ras-le-bol généralisé des habitants de cette banlieue.



Aussi, interpellent-ils les autorités à réagir pour que cette doléance puisse être prise en compte.





