Pénurie d’eau au Sénégal : Le mal de SenEau persiste toujours La situation de pénurie d’eau créée par SenEau persiste en ces temps de forte canicule. Tous les abonnés qui déploraient un manque d’eau avec la Sénégalaise des eaux (Sde) sont en train de regretter la mise à l’écart de cette société. Les ménages vivent pire avec SenEau qui distribue très mal le liquide précieux en plus de remettre des factures de plus en plus chères. Tribune

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l’installation officielle de SenEau qui remplace la Sde pour la distribution de l’eau dans les centres urbains du pays, les Sénégalais souffrent. Les robinets passent à sec et des quartiers qui n’avaient pas de problèmes d’approvisionnement avec la Sde, sont sans eau. Avec SenEau, des pénuries d’eau semblables à celles du temps de l’éclatement du tuyau de la Sones sont légion.



Si le manque d’eau agace les consommateurs, c’est que nulle part il est signalé de panne dans le réseau. Aucune explication plausible n’est donnée aux abonnés. Ce qui est constaté et fort déplorable, c’est que depuis l’installation officielle de SenEau, la distribution de l’eau est de plus en plus décriée.



Que ce soit à Dakar ou à l’intérieur du pays, pour obtenir un bidon d’eau, il faut s’armer de courage. Exprimant sa colère, un abonné de Castor déclare : «C’est vraiment difficile d’avoir de l’eau. Nous nous levons à 4h du matin pour trouver un robinet souvent sec», renseigne t-il.



Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos