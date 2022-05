Pénurie d’eau en vue : La SEN'EAU annonce des perturbations durant ce week-end à Dakar

Les raisons avancées par la SEN’EAU et la SONES sont « des travaux de réhabilitation de l’usine de traitement d’eau potable de Ngnith et de la conduite de transport du Lac de Guiers numéro1, communément appelée ALG1 ».



Les zones concernées sont Dakar et sa banlieue, Rufisque, Mbour, Thiès, Louga, et ceux habitant les villages riverains de Ngnith. Pour pallier les désagréments, la SEN’EAU annonce que « des mesures conservatoires » seront prises comme le déploiement de « camions citernes dans les zones les plus impactées.