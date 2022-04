Pénurie de carburant : Pourquoi la rupture temporaire a pesé sur les usagers, selon Sophie Gladima La visite de Madame le ministre du Pétrole et des Energies (MPE), Sophie Gladima, a permis d’assister à la livraison, par deux navires, d’une quantité de 18 500 tonnes de gasoil en provenance de la Turquie, et de celle estimée à 25 000 tonnes de super, venues de Las Palmas (Espagne). Soit un total de 43 500 tonnes de carburant livrées par deux navires, alors qu’un autre tanker d’une capacité de 20 000 tonnes est en rade et attend de livrer son produit.

Les files indiennes constatées au niveau des Stations d’essence ont motivé cette visite au niveau dudit terminal pétrolier, ensuite dans les locaux de Senstock. Une tournée qui se veut une occasion de sensibiliser les populations et tenter de les rassurer quant à la disponibilité effective du carburant.



" Nous sommes déjà en train de recevoir deux tankers. Un tanker venu avec 18 500 tonnes de super renfermant des molécules pour Total Énergies et d’autres pour Vivo Energie. Et celui renfermant du gasoil est venu avec du produit importé par la Sar (18 000 tonnes) et le reste importé par Oryx, qui est destiné à la réexportation.



Ce sont 7 000 tonnes de produits sur lesquels le pays pourra compter en cas de besoin. Au-delà, une autre importation de la Sar (Société africaine de raffinage est attendue sur 28-30 avril et ce sera avec 20 000 tonnes. Et les importateurs indépendants vont venir avec 5 000 tonnes’ ’, a déclaré à son niveau, la Secrétaire permanente du Comité national des Hydrocarbures, Mama Ombotimbé Ndiaye.

