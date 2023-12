Pénurie de riz à Kaolack: Les explications du chef du service régional de commerce

Depuis une semaine, les habitants de Kaolack font face à une pénurie de riz. Commerçants et consommateurs déplorent la rareté et la cherté du prix au kg de cette denrée qui perdure au marché central de Kaolack.



Ils interpellent les autorités sur ce problème qui risque de se généraliser. « C’est très difficile et très inquiétant cette pénurie de riz. On n’ignore jusque-là les raisons. C’est soit parce que les grossistes refusent de vendre le riz qu’ils ont stocké, soit qu’ils n’ont pas de riz. Nous invitons l’Etat à réagir », a déclaré un commerçant.



Joint au téléphone, le chef du service régional de commerce de Kaolack explique cette situation par « des problèmes de distribution du riz importé d’Inde ». Toutefois, il souligne que « des dispositions sont prises pour régler ce problème dans les meilleurs délais ».

Rewmi