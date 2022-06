Pénurie de sang : Des dons de 112 000 poches de sang en 2021 face à des besoins estimés à 170 000

Nonobstant la progression, le Sénégal est à 6 donneurs pour mille habitants, alors que la norme de l'Oms exige 10 donneurs pour mille habitants, pour assurer sa sécurité transfusionnelle. D’après le président de l'Association des donneurs de sang, Thierno Lecompte Seck, le nombre de donneurs de sang est passé de 56 573 en 2011 à 101 804 en 2020.



Car le fardeau des maladies transmissibles s’est encore alourdi et le nombre de cas de maladies non transmissibles comme les cancers, l’insuffisance rénale, est en constante progression.



A l’en croire, la prise en charge de toutes ces maladies requiert une transfusion sanguine. Ainsi, plus que dans le passé, les donneurs de sang et la population dans son ensemble seront donc davantage sollicités. Selon lui, le défi est grand puisque le Sénégal n’a prélevé que 112 000 dons de sang en 2021, pour des besoins estimés à 170 000.



A l'en croire, l'une des causes de ce retard est l’insuffisance et l’éloignement des instituts de transfusion sanguine aux populations. Car, le Cnts seul gère 24 banques de sang réparties dans les 14 régions, de manière inégale.



A cela, s’ajoutent les 4 centres régionaux de transfusion sanguine et un poste de transfusion sanguine en construction. Présidant la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Santé, Alassane Mbengue affirme que les besoins en sang vont être de plus en plus importants, aussi bien à Dakar que dans les autres régions.













