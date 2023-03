Pénurie de sucre : Une mission de la Css était au marché Tilène Mais où est passé le sucre ? La question est sur toutes les lèvres. L’interrogation demeure au marché Tilène où l’équipe de Emedia a rencontré deux agents de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) au dépôt géré par Ibrahima Touré, le seul grossiste habilité à fournir les commerces environnants : Médina, Fass, etc.,

«On est là pour discuter avec les commerçants pour voir si le sucre est disponible. Il y en a, mais pas beaucoup. On peut donc dire qu’il y a une pénurie parce que le produit est très demandé. Des clients n’en trouvent pas. On ne sait pas quel est le problème alors que l’approvisionnement est assuré par la Css. Des camions chargés quittent l’entrepôt. Le stock est disponible», a confié Djabel Fall.



Mais, souligne l’interlocuteur de emedia.sn, «on ne peut pas approvisionner tout le monde en même temps».



Avant d’ajouter : «Cela aussi, il faut le signaler, certains tardent à passer leur commande. Ceux qui avaient fait leur bon de commande plus tôt sont les premiers servis. Mais, au Sénégal, c’est un secret de polichinelle, la tendance est d’attendre au dernier moment. Ce qui a créé cette tension. Il fallait prévoir deux ou trois mois avant le démarrage du ramadan (2023).»



M. Fall assure tout de même que la denrée sera disponible d’ici le début du mois de ramadan 2023 et la célébration de la fête de Pâques.

