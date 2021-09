Pénurie de sucre: Une rétention de stock organisée à dessein, soupçonnée La Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds) estime que la dérégulation de prix des denrées de première nécessité résulte, «pour l’essentiel, des phénomènes exogènes de la crise économique mondiale due à la pandémie à Covid-19». Mais elle est aussi, souligne-t-on, le fait d’un marché commercial «largement perturbé par des pratiques peu orthodoxes de rétention de stock et de spéculation qui engagent la responsabilité des acteurs au niveau national».

Aj/Pads-A, Cnno, Ld, Pit-S, Rta-S, Udf/Mboolo mi constatent que «l’exemple le plus expressif de cette situation réside dans le fait qu’au moment où l’on parle de pénurie du sucre, la Css (Com¬pagnie sucrière sénégalaise) disposait, dans ses entrepôts, d’un stock de réserve de plus de deux mois». Voilà pourquoi la Cds soupçonne même que la pénurie de sucre a été «sciemment organisée».



Pr Pape Demba Sy et ses camarades saluent, cependant, les mesures prises par le gouvernement avec le renoncement de 47 milliards de taxes aux fins de «réguler les prix et de soulager les populations».



D’après « Le Quotidien », ils invitent l’Etat à «faire preuve d’intransigeance tant à l’égard des spéculateurs véreux que des industriels du sucre pour la réalisation à court ou moyen terme du programme d’autosuffisance».





