Pénurie de sucre au Sénégal : « Macky Sall a failli dans ce secteur et comme dans tous les autres d’ailleurs», Déthié Fall Le président du Parti Républicain pour le Progrès, Dethiè Fall a jugé inadmissible la pénurie de sucre qui frappe le Sénégal en plein mois de ramadan. Selon lui, cette situation traduit démontre à suffisance le manque de vison du chef de l’Etat Macky Sall qui et son Gouvernement qui ont laissé une minorité avoir le monopole pour la distribution du sucre au Sénégal. «Il a failli dans ce secteur et comme dans tous les autres d’ailleurs», a-t-il déclaré dans l’émission QG dont il était l’invité ce samedi. iGFM

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2023 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|



