Pénurie en vue : La Sen’Eau annonce une coupure d’eau jusqu’au vendredi, voici les zones concernées Il y aura encore des perturbations autour de la distribution de l’eau pour les jours à venir. Plusieurs localités seront touchées, si on se fie au communiqué conjoint de la Sen’Eau et de la Sones dont SeneNews a partagé la copie.

En effet, les deux entités expliquent qu’il y une fuite sur l’une des conduites transportant l’eau produite par les ouvrages installés sur le Lac de Guiers. La coupure va ainsi démarrer ce mercredi 04 mai 2022 à 06 du matin pour une durée de 48 heures.



Les zones qui seront touchées vont de Dakar et sa banlieue, à Rufisque ville et sa banlieue jusque vers les villes et villages le long des conduites du Lac de Guiers sur l’axe Louga – Thiès. Le retour à la normale se fera le matin du vendredi prochain.



