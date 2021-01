People : Jean-Marie Le Pen s’est marié à 92 ans à une « jeune fille de…»

Jean-Marie et Jany Le Pen « la jeune fille de 88 ans », se sont mariés selon les rites de l’Eglise catholique samedi 16 janvier. Et c’est l’abbé Philippe Laguérie, figure du catholicisme traditionaliste en France, qui a célébré la cérémonie, en partie en latin.



D’après nouvelobs, la petite cérémonie a eu lieu au domicile des époux, à Rueil-Malmaison.



« Ce fut une cérémonie très spirituelle et heureuse », commente un proche des époux.



Une cérémonie si discrète que même Marion Maréchal, la petite-fille du cofondateur du Front national, n’était pas au courant…