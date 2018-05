Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici People: Maître Gims réalise le plus grand fantasme de ses fans Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mai 2018 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|

Maître Gims vient de réaliser le plus grand fantasme de ses fans dans le monde. Devinez ce que c’est, le chanteur a décidé de s’afficher sans ses lunettes. Il ya environ un mois que Gandji djuna mieux connu sous l’appellation de Maître Gims, révélait les raisons qui le pousseraient à retirer un jour ses lunettes de soleil.

Au cours d’un récent entretien dans le cadre de la sortie de son 3ème album, Maître Gims a fait savoir qu’il fera exception à cette règle s’il décrochait un rôle au cinéma.

« Si cela arrive, cela sera pour le cinéma. J’aimerais un jour en faire. Avoir un rôle dans « Avengers », « X-Men », comme Omar Sy », a révélé l’ex membre du groupe français Sexxion d’Assaut.

Selon plusieurs médias internationaux le rappeur congolais ne s’est jamais présenté sans sa paire de lunettes en public.

Même après avoir décroché un rôle dans « The Voice » en qualité de coach, Maître Gims n’a pas cédé.

Aujourd’hui c’est chose faite. Il est apparu sur son compte instagram sans lunettes. Surprise de chez surprise, le Maître a posté plusieurs clichés de lui sur la plateforme.

La seule déception est qu’il avait les yeux fermés, mais c’est quand même un grand pas.

Certains médias internationaux comme ‘’ Télé.Loisirs.fr ‘’ ont tenté de trouver la raison qui pousse Maître Gims à se montrer avec ses lunettes.

L’artiste répond que c’est sa marque de fabrique et que sans les lunettes, le public ne le reconnaît pas.

« Ça fait partie intégrante de moi maintenant. Je ne me vois pas sans, le public ne me voit pas sans. Donc c’est mieux de les garder”.



Alors dites-nous comment trouvez-vous Maître Gims sans ses lunettes ?

Emeraude ASSAH

