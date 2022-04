People : Quand la romancière sénégalaise, Charlotte Seck, brille pour la parfumerie de classe « Maison Francis Kurkdjian »

En France, les écrivaines ont toujours prêté leur image à des maisons de haute couture, de luxe ou encore de haute parfumerie. Charlotte Seck ne déroge pas à la règle.



Quelques semaines après la sortie de son quatrième livre, « Rebelle », elle apparaît glamour sur un éditorial avec le parfum de Thierry Mugler nommé Alien Goddess et dont l’égérie américaine est Willow Smith, la fille de Will Smith, qui est, elle aussi, écrivaine, avec un premier roman intitulé "Black Shield".



Le deuxième éditorial met en lumière les parfums de la Maison Francis Kurkdjian, spécialisée dans la haute parfumerie, avec des produits pouvant coûter plus de 600 euros. D'ailleurs, c’est justement celui-ci que Charlotte Seck représente sur l’éditorial, "Baccarat Rouge" extrait de parfum, habillée en rouge et rose.



Charlotte Seck a pourtant un métier très différent de ce monde d’écrivains et d'icônes de mode, puisqu’elle est chargée senior de plaidoyer pour les droits de l’Homme. Elle est aussi conceptrice de programmes de développement économique, écologique et humanitaire.



Elle a travaillé avec l’Assemblée nationale française, l’Union européenne et plusieurs branches des Nations-Unies concernant les droits de l’Homme. Plusieurs de ses plaidoyers ont eu gain de cause.















Lala Aïcha