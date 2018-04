Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici People: cette belle anecdote que John Legend raconte sur Beyonce (Vidéo) Rédigé par leral.net le Samedi 14 Avril 2018 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

John Legend était récemment invité dans le Ellen DeGeneres Show. Profitant de cette invitation, il a raconté une belle anecdote sur la Diva Beyoncé. Une histoire qui avait un lien avec sa petite fille Luna, âgée de bientôt 2 ans. Alors que la petite Luna est une grande fan de Beyoncé, elle s’est retrouvée dans la voiture de ses parents: son père John Legend et sa mère étaient en train d’écouter les chansons de Beyoncé quand tout à coup, la petite Luna a commencé à répéter les paroles des chansons de Beyoncé: « Nous étions dans la voiture en train d’écouter Lemonade et Chrissy et Luna a commencé à répéter les paroles des chansons de Beyonce »

Le plus étonnant c’est que la petite a fait savoir que Beyoncé doit aussi découvrir qu’elle marque les esprits des plus petits « La belle qui prépare activement son passage pour le festival de Coachella, sera surement ravie d’apprendre qu’elle marque les esprits même chez les enfants ! »

Les parents très étonnés n’ont pas caché leur émotion en entendant leur fille reprendre les paroles des deux chansons de Beyoncé. Pour John Legend : « Sa fille a franchi une étape, elle chante déjà les chansons de Beyoncé: Je pense que je vais l’écrire dans son petit journal. »





D’après le père de Beyoncé, Blue Ivy va aussi suivre les pas de sa maman. Au cours d’une interview accordée à Us Weekly , il a fait savoir : « Elle me fait beaucoup penser à Beyoncé lorsqu’elle avait son âge. Blue Ivy est une star. C’est tout simplement une star. Je le vois. »

Le grand-père de Blue Ivy a par ailleurs ajouté : « Je la soutiendrai dans tout et n’importe quoi. J’ai seulement un critère : est-ce que c’est ta passion ? Est-ce que c’est la chose qui t’excite le soir parce que tu es impatiente de voir le lendemain ? Si c’est le cas, tu as de grandes chances de réussir. »

crédit photo: afrikmag

AUTEUR: Oscar Mbena



