Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici People: l’inquiétant état de santé de la maman de Michael Jackson Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Avril 2018 à 20:53 | | 0 commentaire(s)|

Katherine Jackson, la mère du défunt roi de la Pop traverse une période inquiétante concernant son état de santé. Hospitalisée récemment , elle est désormais de retour chez elle. Toutefois, elle a des problèmes de vision et d’élocution.

A en croire le magazine RadarOnline, cette Afro-américaine de 87 ans a été victime d’un accident vasculaire cérébral, il y a quelques jours. Même si ses jours ne sont pas en danger, il faut tout de même noter qu’elle a été fortement fragilisée par la maladie. Son état de santé reste donc préoccupant.

«Elle est de retour à la maison. Elle a du mal à parler et à voir, mais tout est sous contrôle, les médecins la surveillent», a confié une source au site.

Ses proches quant à eux restent toujours à son chevet pour l’assister dans cette période difficile.

RadarOnline a par ailleurs indiqué qu’il ne s’agit pas du premier AVC pour Katherine Jackson «Elle en a fait plusieurs ces dernières années et sa santé n’est pas bonne», pouvait-on lire.

Katherine Jackson peut donc compter sur le soutien de Janet, Jermaine et tous les autres enfants Jackson.

Rappelons que cette matriarche de la famille Jackson est née le 4 mai 1930. De son mariage avec Joe Jackson, en 1949, sont nés dix enfants. Le couple s’est séparé en 1994.

Après le décès de Michael Jackson, en 2009, c’est elle qui a élevé ses trois enfants, Prince, Paris et Blanket.



crédit photo: aol

AUTEUR: Oscar Mbena



Accueil Envoyer à un ami Partager