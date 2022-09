Perchoir de l'Assemblée nationale: Le Parti socialiste à fond dans Benno

Dans cette salle de conférence du Parti socialiste où les députés ont fait face aux journalistes, une image. La Secrétaire générale du parti des Verts, Aminata Mbengue Ndiaye, à gauche et le Président Macky Sall à droite. Ce poster qui campe le décor et capte les objectifs des caméras de la presse illustre à lui seul la nature des rapports entre les Verts et le Président Macky Sall. Ainsi, en prélude à l'installation de l'Assemblée nationale, les héritiers de Senghor ont réaffirmé leur détermination sans faille derrière leur allié qu'ils présentent désormais comme un "partenaire sûr". D'ailleurs, les propos du député Aly Mané semblent l'illustrer. "Nous sommes fiers d’accompagner le Président Macky Sall. Nous allons continuer de l’accompagner. Le Parti socialiste, avec sa direction et ses élus, est comptable de tout ce qui se passe dans ce pays de 2012 à maintenant. S’il plaît à Dieu, c’est le candidat du Président Macky Sall qui sera le président de l’Assemblée nationale. Dans ce pays, c’est Benno Bokk Yaakaar qui est majoritaire en termes de suffrages et pas en termes d’élus", a-t-il dit.



Pour lever toute équivoque quant à la sincérité des Verts dans leur engagement à soutenir le Président Macky Sall durant les prochaines années, la députée Yéya Diallo entonne : «Le Parti socialiste n’a jamais nagé dans la compromission. Aujourd’hui plus que jamais, le Parti socialiste va rester dans Benno Bokk Yaakaar. Notre collaboration avec le Président Macky Sall, c’est plus que de la politique. Nous réitérons notre engagement à soutenir sans faille le président de la République et assumer le bilan de ses 12 ans de règne», a indiqué la responsable socialiste de Tivaouane. Sur la posture du PS à l'hémicycle pendant la prochaine législature, Cheikh Seck se veut sans ambages. "Nous aurons une posture qui sied au contexte actuel de l’Assemblée nationale. Toutes les décisions vont être prises dans l’unité et dans la cohésion au vu des directives du président de la République et de celui de notre coalition», a-t-il laissé entendre.