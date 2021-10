Perdu de vue: Omar Sall, six ans, a disparu depuis le 3 septembre dernier Cet enfant s’appelle Omar Sall. Il a six (6) ans et, est perdu de vue depuis le 3 septembre 2021. Il habite dans la banlieue, plus précisément à Sam Sam 3, au quartier Pa Ndiaye. Ses parents, Amadou Sall et Bandel Diallo sont joignables au : 77 139 59 73

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos