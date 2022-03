Perdu de vue : Où est Babacar Thiam l’ex PCA de la SAED ? « Wanted » est une célèbre rubrique du « Témoin » crée en 1990. Une vieille et bruyante rubrique à l’image d’un vuvuzéla que nous sortons de temps en temps pour rechercher nos amis, lecteurs et têtes de turc perdus de vue. Pour ce coup-ci, il s’agit de l’honorable Babacar Thiam, un très proche de Karim Wade et ancien Pca de la Saed sous le régime de Me Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

Selon « Le Témoin », avec sa grande popularité à Grand-Dakar et Niary-Tally et sa grande générosité, Babacar Thiam est perdu de la circulation des personnes influentes. Même le président Macky Sall peine, sans doute, à mettre la main sur le discret médiateur Babacar Thiam en cette période de manœuvres visant à rapprocher l’Apr et le Pds.



Encore, même les jeunes de Grand-Dakar et Niary-Tally cherchent désespérément Babacar Thiam en vue des prochaines élections législatives. Comme quoi, Babacar Thiam serait leur meilleur candidat pour l’Assemblée nationale.



Toute personne pouvant fournir des nouvelles sur notre ex-ami Babacar Thiam, qui fut aussi un proche collaborateur du défunt grand marabout Serigne Mourtada Mbacké, est priée de s’adresser au « Témoin » quotidien. Un an d’abonnement comme forte récompense vous attend. Ainsi, le « Wanted » est lancé…

Le Témoin



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook