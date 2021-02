Performance bancaire : Bnp Paribas enregistre une baisse de 13,8% de son résultat avant impôt

Dans la foulée, le document relève que le résultat net part du groupe s’élève ainsi à 7 067 millions d’euros, en baisse de 13,5% par rapport à 2019. Et d’ajouter : « Hors éléments exceptionnels, il s’établit à 6 803 millions d’euros, en baisse de 19,2% ». A l’en croire, la rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués est de 7,6% et reflète la bonne résistance des résultats grâce à la force du modèle diversifié et intégré du groupe dans un contexte fortement marqué par la crise sanitaire.



Au 31 décembre 2020, le Conseil renseigne que le ratio « common equity Tier » s’élève à 12,8% en hausse de 70 points par rapport au 31 décembre 2019. En ce sens, il confie que la réserve de liquidité du groupe, instantanément mobilisable, est de 432 milliards d’euros, soit plus d’un an de marge de manœuvre par rapport aux ressources de marché.



Dans le même sillage, il est relevé que le ratio de levier s’établit à 4,9% en tenant compte de l’effet de l’exemption temporaire des dépôts auprès des banques centrales de l’Eurosystème (4,4% sans cet effet). « L’actif net comptable tangible par action s’élève à 73,2 euros soit un taux de croissance de 7,2% par an depuis le 31 décembre 2008 illustrant la création de valeur continue au travers du cycle », conclut le rapport.

Le résultat avant impôt, à 9 822 millions d'euros (11 394 millions d'euros en 2019), est en baisse de 13,8%, informe le Conseil d'administration du groupe Bnp Paribas. A l'en croire, l'impôt sur les bénéfices s'élève à 2 407 millions d'euros. Aussi, le taux moyen d'impôt sur les bénéfices s'établit à 25,6% contre 24,2% en 2019. Les taxes soumises à IFRIC 21 s'établissent à 1 323 millions d'euros et augmentent de 158 millions d'euros par rapport à 2019, selon le rapport d'activité 2020 de Bnp Paribas.

