Performances: Le ministère des Collectivités territoriales dément et parle d'un rapport de 2016 Dans sa livraison du vendredi 8 octobre 2021, dans un article intitulé « Performances des Collectivités locales: les révélations explosives du rapport national », le journal "L’Info" indique qu'« à moins de quatre mois des élections locales, le ministère des Collectivités territoriales a publié les résultats de l’évaluation de la mesure de performance des Collectivités territoriales ». Le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, tient à préciser, que depuis plusieurs années, aucun rapport portant sur la performance des collectivités territoriales, n’a été réalisé, renseigne le communiqué parvenu à Leral.



Le ministère tient à rappeler l’opinion publique nationale, que le rapport auquel le journal "L’Info" fait allusion, date de 2016, soit, moins de deux ans après l’installation des nouveaux exécutifs locaux.



" La dénomination des ministères qui est consigné dans le rapport (Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire ; Ministère de l’Intégration africaine, du Népad et de la Promotion de la Bonne gouvernance) renseigne à suffisance que le rapport exploité par le journal "L’Info", date de plusieurs années. Entre-temps, beaucoup d’efforts ont été fournis par les Collectivités territoriales et leur contexte d’intervention a positivement évolué ", indique le document.



Lequel ajoute: " En outre, l’exploitation de ce rapport montre que la méthodologie de collecte des informations, indique clairement que la plupart des Collectivités territoriales ne se sont pas entretenues avec les enquêteurs. Aussi, la temporalité de l’exercice de mesure des performances, juste, deux années seulement après l’installation des nouveaux conseils, ne permet-il pas de jauger réellement la performance des Collectivités territoriales ".



Avant de conclure: " Par conséquent, le Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires dément formellement les informations publiées par le journal sur la base d’un rapport d’évaluation des Collectivités territoriales, caduc et sans objet, à moins de quatre mois des élections locales ".



