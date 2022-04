Performances après 100 jours d’exploitation : Les détracteurs du train à « Ter »

C’était à l’occasion des face-à-face avec la presse communément appelés « Le gouvernement face à la presse », que le ministre en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a indiqué, également, que pour les 100 premiers jours de l’exploitation du Ter, en plus de trois semaines de gratuité, c’est plus de 5 millions de passagers qui ont été transportés par le train, en moyenne 50 000 passagers transportés par jour.

A l’en croire, « le sentiment le mieux partagé, c’est la satisfaction exprimée par les Sénégalais qui ont vu leur quotidien changé et leur vie transformée, surtout en termes de gain de temps, mais aussi en termes d’économie et de régularité ».



Par ailleurs, il précise que selon les informations recueillies auprès de l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (Apix), ce sont 12 trains sur 15 qui circulent. Il explique, en ce sens, que « les trois autres qui sont présentement à Dakar seront mis en circulation dans les meilleurs délais ».



Dans la foulée, M. Faye a donné des assurances quant à « l’aménagement de gares qui sera réalisé dans un meilleur délai ». Avec la deuxième phase, indique-t-il, enfin, 22 trains vont relier Dakar à l’Aibd et permettront de transporter 300.000 passagers par jour.

Bassirou MBAYE





« En termes de recettes, c'est environ 3 milliards de francs Cfa générés par le Train express régional (Ter), un chiffre qui va monter, puisqu'il y a une forte affluence et des mesures supplémentaires prises pour mettre davantage les passagers dans les conditions les plus appropriées", a révélé Mansour Faye ce jeudi alors qu'il faisait, avec ses homologues en charge de la santé et du pétrole, à la presse.