Performances des Collectivités locales: Kolda et Podor déroulent, Dakar à la traîne, Barth, Aliou Sall, Matar Bâ largués Le rapport sur la performance des collectivités locales a donné des résultats surprenants, ou du moins pas attendus par certains. Le sondage a bluffé tout son monde avec les Collectivités qui dominent et celles qui sont terrassées.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 06:17 | | 0 commentaire(s)|

Presque anonyme, relate l'Info, Pata (Kolda) arrive en tête des communes performantes avec un score de 88 points, suivie de celle de Aéré Lao (Podor), avec 87 points. Toutes les deux ont un niveau de performance qualifié de "très bonnes performances".



L'une des révélations du classement, c'est la faible performance des communes de la capitale Dakar. Et les maires de la coalition Taxawu Dakar qui avaient presque tout raflé aux dernières locales de 2014, ont vu leurs communes mal classées.



Cheikh Guèye et Dieuppeul Derklé sauvent la face des mairies Taxawu Dakar. Barthélemy Dias, est largué et classé à la 124ème place.



Aliou Sall de Guédiawaye est 312ème sur 537, Cheikh Oumar Hanne à la 425ème place, Matar Bâ et sa commune de Fatick au 350ème rang. Aïssata Tall Sall à la 158ème place, Mansour Faye et Saint-Louis pointent à la 164ème place, Abdoulaye Diouf Sarr 36ème avec Yoff et Aly Ngouille Ndiaye, 54ème avec Linguère. Le ministre des Collectivités locales, Cheikh Guèye se classe 80ème.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos