Perquisition à la maison d’un dealer à Thiaroye : Des policiers récoltent des jets de pierres Dans la nuit du 27 juin dernier, les limiers du commissariat de police de Thiaroye ont interpellé pour détention et trafic de drogue et violence contre la force publique O. Ndiaye, âgé de 24 ans, et plombier de fonction.

Cette arrestation a eu lieu, selon les sources du quotidien EnQuête, lors d’une opération de sécurisation de grande envergure menée dans le secteur de Thiaroye le 27 dernier à partir de 20 h. C'est dans ce cadre que les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat ont effectué une descente aux alentours du bassin de rétention de Bagdad.



Sur place, ils ont interpellé le mis en cause pour vérification d'identité. La palpation de sécurité effectuée sur lui, renseignent leurs sources, a permis de découvrir par-devers lui 17 comprimés de souche, quatre comprimés d’ibuprofène, trois cornets de crack et la somme de 2 000 F CFA.



Lorsqu'il a été conduit à son domicile aux fins d'y procéder à une perquisition, ses frères, aidés en cela par des jeunes du quartier, ont opposé une farouche résistance en balançant des pierres aux limiers.



Pour les disperser, les policiers ont été obligés de lancer une grenade lacrymogène. Le mis en cause, qui a été atteint à la tête lors des jets de pierres, a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. À la fin de sa période de garde à vue, il a été déféré vendredi dernier au parquet, rapporte le journal



