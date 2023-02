“Persécution” : Le BP de Pastef liste les actes de l’État et alerte... Le Bureau politique (BP) des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), a publié un document dans lequel, il liste les “violences et violations”, dont seraient sujets le chef de file du parti, Ousmane Sonko et beaucoup d’autres membres du mouvement. A travers cette note adressée aux différentes organisations de la société civile, ledit bureau accuse l’État de mener une opération de « persécution permanente, accompagnée d’une campagne de diffamation et de diabolisation ».

