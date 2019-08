Personnes décédées de familles inconnues : 800 corps inhumés, de 2012 à 2019 Les personnes décédées dont on ne trouve pas les familles, est un sérieux problème au Sénégal. C’est ce que révèle le président de l’association pour la solidarité et la perfection (ASP), Oustaz Mouhamed Guèye, dans Enquête.

’’Les cadavres inconnus, ce sont le plus souvent des malades mentaux, des accidentés admis vivants ou après leur décès au niveau des hôpitaux par le biais des sapeurs-pompiers. Parfois évacués avec leurs pièces d’identité, parfois sans, ils sont déclarés +inconnus+ par les responsables des morgues, si aucun membre de leurs familles ne s’est présenté durant tout le temps légal de la conservation des restes mortels. Passé ce délai, une procédure juridique est lancée pour les fins d’inhumation’’, explique-t-il à Enquête.

Et de révéler : « nous avons inhumé 800 corps inconnus, de 2012 à nos jours ».



