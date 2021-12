Perspective d’un divorce avec l’ex-députée Fatou Thiam: Mame Gor Djazaka, convoqué, fait faux bond au juge Le couple était l’un des plus glamours de la République. Mais rien ne va plus entre la députée Fatou Thiam et l’ancien chanteur devenu homme politique, Mame Gor Djazaka. D’ailleurs, une audience était prévue hier au tribunal de Dakar, dans le cadre de la procédure de divorce enclenchée par l’élue du peuple. Alors que cette dernière a fait le déplacement, le face-à-face avec le juge n’a pas finalement pu avoir lieu, puisque son époux a brillé par son absence.

Les temps sont durs pour Mame Gor Djazaka. Alors qu’il a annoncé son intention de briguer le fauteuil de maire de Rufisque, l’ancien chanteur doit faire face à une procédure de divorce enclenchée par sa femme, qui n’est nulle autre que la députée Fatou Thiam. D’ailleurs, les époux avaient rendez-vous au tribunal de Dakar, ce mercredi. Mais l’audience n’a pas finalement pu avoir lieu. Car le musicien-politicien n’a pas transporté sa longiligne silhouette dans le bureau du magistrat.



Une chose est sûre, la députée Fatou Thiam a hâte de se séparer de Mame Gor. En effet, c’est elle qui a demandé le divorce. Et semble être pressée d’ en finir. Ce qui fait que la dame a enjambé l’espace pour aller au tribunal pour assister à l’audience convoquée par le juge qui s’occupe du dossier. Mais, l’affaire a été renvoyée, puisque l’autre partie a brillé par son absence. D’après les confidences faites à votre canard, l’ancien chanteur a actuellement un agenda trop chargé, à cause de ses activités politiques. Mais d’autres indiscrétions font croire qu’il traîne le pas, sciemment.



Malgré cette absence à l’audience de conciliation, l’on nous confie que Mame Gor Djazaka est bien décidé, lui aussi, à divorcer. Même s’il a refusé que l’huissier lui transmette l’assignation à comparaître qui a été finalement remise à son avocat. Vu que l’audience de la conciliation n’a pas pu se tenir, la procédure va passer vraisemblablement à la phase contentieuse, nous explique-t-on.



D’après "Source A", l’assignation à comparaître qu’un huissier avait tenté vainement de remettre à Mame Gor, a été finalement remise à son avocat.



Il reste maintenant à savoir ce que va décider le juge chargé de l’affaire. Mais vu que les positions des deux parties semblent être inconciliables, il devrait normalement fixer une date pour la phase contentieuse du dossier. D’autant que Fatou Thiam ne veut plus, selon des sources dignes de foi, voir Mame Gor. Ce, même en peinture. C’est ce qui explique que l’ancienne parlementaire a très tôt répondu à l’appel du magistrat, hier.



