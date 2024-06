Perspectives : La croissance économique mondiale attendue à 2,9% en 2024

Dans son rapport intitulé ‘’Situation économique et financière en 2033 et perspectives en 2024’’, la Dpee note qu’il est attendu une décélération de l’activité économique dans les pays avancés qui devrait se poursuivre en 2023 et en 2024 avec des taux de croissance respectifs de 1,5% et 1,4%.



Dans les pays émergents et en développement, la direction confie que la croissance serait tirée essentiellement par la reprise de l’activité en Chine, et en Inde dont les taux de croissance sont projetés en 2023 à 5,0% et 6,3% et en 2024 à 4,2% et 6,3%, respectivement.



En Afrique subsaharienne, il est relevé que les perspectives de croissance en 2023 devraient décélérer à 3,3% avant de se redynamiser en 2024 à 4,0%.



Globalement, la même source qui cite la publication du Fonds monétaire international (Fmi) du mois d’octobre 2023, rapporte que la croissance économique mondiale est attendue à 3,0% en 2023 et à 2,9% en 2024.



