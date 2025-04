Perspectives économiques mondiales : La croissance devrait chuter à 2,8 % en 2025 et à 3 % en 2026 selon le Fmi

Cependant, explique le Fmi, le contexte a changé, avec, partout dans le monde, des gouvernements qui redéfinissent leurs priorités en matière d’action publique. Depuis la publication en janvier 2025 de la Mise à jour des Pem, rappelle le Fmi, les États Unis ont annoncé et mis en œuvre une série de nouvelles mesures tarifaires, qui ont donné lieu à des mesures de rétorsion de la part de leurs partenaires commerciaux.



«Depuis le 2 avril, les États-Unis appliquent ces droits de douane à presque tous les pays, ce qui porte les droits de douane effectifs à des niveaux jamais observés depuis un siècle. Cela constitue en soi un choc négatif majeur sur la croissance. L’imprévisibilité avec laquelle ces mesures sont mises en œuvre a également des effets négatifs sur l’activité économique et les perspectives », regrette le Fmi.



Parallèlement, cela complique davantage encore la formulation d’hypothèses nécessaires à l’élaboration d’un ensemble de projections cohérentes et opportunes sur le plan intérieur. Ces données sont accompagnées d’un ensemble de prévisions relatives à la croissance mondiale, reposant principalement sur différentes hypothèses en matière de politique commerciale.



«Selon les prévisions de référence qui intègrent les données disponibles au 4 avril, la croissance mondiale devrait chuter à 2,8 % en 2025 et à 3 % en 2026, contre 3,3 % pour ces deux mêmes années dans la Mise à jour des Pem publiée en janvier 2025, ce qui correspond à une dégradation cumulée de 0,8 point de pourcentage. Ces chiffres sont très inférieurs à la moyenne historique de 3,7 % observée entre 2000 et 2019. Dans ces prévisions de référence, la croissance dans les pays avancés devrait s’établir à 1,4 % en 2025 », révèle le Fmi.



Aux États-Unis, la croissance devrait ralentir à 1,8 %, soit 0,9 point de pourcentage de moins que ce que prévoyait la Mise à jour des PEM parue en janvier 2025, une tendance qui s’explique par l’incertitude accrue entourant l’action des pouvoirs publics, la montée des tensions commerciales et le fléchissement de la demande.



Dans la zone euro, la croissance devrait s’établir à 0,8 %, ce qui correspond à un ralentissement de 0,2 point de pourcentage. Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance devrait ralentir pour atteindre 3,7 % en 2025 et 3,9 % en 2026, avec des révisions à la baisse significatives pour les pays les plus affectés par les récentes mesures commerciales, notamment la Chine.



L’inflation globale au niveau mondial devrait reculer à un rythme légèrement plus lent que ce qui était prévu en janvier, pour s’établir à 4,3 % en 2025 et à 3,6 % en 2026. Le Fmi souligne qu’une intensification de la guerre commerciale et des incertitudes encore plus vives autour des politiques commerciales pourraient encore freiner la croissance à court et à long termes, tandis que l’érosion des marges de manœuvre compromettrait la capacité des pays à faire face à de futurs chocs.

Adou Faye





Source : Après une série de chocs sans précédent ces dernières années, la croissance mondiale a été stable mais décevante jusqu’à la fin de 2024, et selon les projections de l’édition de janvier 2025 de la Mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale (Pem), cela ne devrait pas évoluer. La prévision est du Fonds monétaire international (Fmi), dans un rapport sur les Pem.Source : https://www.lejecos.com/Perspectives-economiques-m...

