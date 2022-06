Perspectives pour les jeunes, lutte contre la délinquance fiscale, environnement : Les principales recommandations de la réunion ministérielle de l’Ocde

Selon un communiqué de presse, la réunion du Conseil au niveau des Ministres de cette année a été ouverte par le secrétaire général de l’Ocde, Mathias Cormann, le Premier ministre de l’Italie, Mario Draghi, le Président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, le Président de l’Union africaine et Président du Sénégal, Macky Sall, le Ministre des Finances du Mexique, Rogelio Ramírez de la O, et la Ministre des Affaires étrangères de la Norvège, Mme Anniken Huitfeldt.



Au cours de cette réunion qui s’est déroulée sur deux jours, ajoute la même source, les ministres se sont félicités du lancement du Forum inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone. Cette nouvelle initiative importante, qui s’inspire du modèle performant qui est celui du Cadre inclusif G20/Ocde sur l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices, a pour but de faciliter un échange d’informations multilatéral fondé sur des données factuelles concernant les différentes stratégies adoptées à travers le monde pour atteindre la neutralité en gaz à effet de serre.



À terme, l’amélioration du partage de données et d’informations et la mise en commun des bonnes pratiques en vue de parvenir à la neutralité en gaz à effet de serre contribueront à étayer la prise de décisions plus éclairées partout dans le monde. « Ce Forum inclusif se veut un moyen d’assurer une approche plus cohérente et mieux coordonnée à l’appui de l’atténuation des émissions de carbone. Étayé et facilité par des analyses techniques et objectives, il contribuera à assurer l’efficacité globale des efforts combinés d’atténuation des émissions de carbone, tout en œuvrant à éviter d’autres effets induits négatifs », lit-on dans le document.



Les Ministres ont également adopté les Feuilles de route pour l’adhésion à la Convention relative à l’Ocde du Brésil, de la Bulgarie, de la Croatie, du Pérou et de la Roumanie, et invité le Secrétaire général à œuvrer en direction d’un Partenariat entre l’Ocde et l’Afrique.



Les Ministres ont adopté les recommandations du Conseil sur l’amélioration des perspectives offertes aux jeunes, les dix principes mondiaux pour lutter contre la délinquance fiscale, la coopération réglementaire internationale face aux défis de portée mondiale. Les autres recommandations portent sur l’information environnementale et les rapports sur l’environnement, les politiques à l’égard des Pme et de l’entrepreneuriat, la technologie des chaînes de blocs et les autres technologies de registres distribués, l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale et les qualités de l’investissement direct étranger au service du développement durable.



Adou Faye



Les Ministres ont publié aujourd’hui une déclaration conjointe à l’issue de la Réunion annuelle du Conseil de l’Ocde au niveau ministériel. Sous la présidence de l’Italie, et la vice-présidence du Mexique et de la Norvège, les Membres se sont réunis autour du thème « L’avenir que nous voulons : des politiques meilleures pour la génération à venir et pour une transition durable ».Source : https://www.lejecos.com/Perspectives-pour-les-jeun...