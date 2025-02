Perturbation des services du COUD : L'Intersyndicale demande des mesures pour protéger les agents

"L'Intersyndicale des travailleurs du COUD a constaté, avec regret, que certains étudiants s'habituent, lors de leurs manifestations, même celles n'ayant aucun rapport avec la gestion du COUD, comme c'est le cas ce jeudi 6 février 2025, à faire sortir les agents de leur lieu de travail. Parfois, la violence physique ou morale s'y mêle.



L'Intersyndicale tient à rappeler que tous les actes accomplis par les agents du COUD, quel que soit leur poste, concourent, directement ou indirectement, à donner les meilleurs services possibles aux étudiants.



C'est ainsi que chaque heure ou journée perdue, affecte la qualité et l'efficacité des prestations offertes aux étudiants, dont l'ampleur et la complexité nécessitent un fonctionnement continu 24h/ 24.



Empêcher le fonctionnement normal du COUD, c'est, en réalité, porter lourdement préjudice à ses propres camarades étudiants.



Face à cette situation, l'Intersyndicale demande au directeur du COUD et aux autorités en charge de la sécurité publique, d'assurer la protection des agents et appelle ces derniers à résister à toute

pression visant à les empêcher d'accomplir leur mission de service public, au bénéfice exclusif des étudiants.



Fait à Dakar, le 6 février"